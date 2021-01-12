Boğaziçi protestolarında Gezi'yi anımsatan eylemler

Gezi Parkı eylemlerinin kopyası olmaya başlayan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda, dün yoga eylemi yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

Protestolardan, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntüler gelmeye başladı.

Gezi Parkı için protesto amaçlı yapılan yoga eylemine Boğaziçi'nde de rastlandı.

Dün bir araya gelen öğrenciler, Melih Bulu'yu yoga yaparak protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yogalı eylem ViDEO

SIRADAKİ EYLEM?

Gezi'nin kopyası olmaya başlayan eylemlerde sıradaki protesto merakla bekleniyor.

Gezi'de bir eylemcinin canlı yayında "Bir insan olarak değil, bir hayvan olarak şimdi sana tepkimi veriyorum." diyerek havlama eylemi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

(Gezi Parkı yoga eylemi)

(Boğaziçi Üniversitesi yoga eylemi)

