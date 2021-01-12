- Haberler
- Gündem Haberleri
- Boğaziçi protestolarında Gezi'yi anımsatan eylemler
Boğaziçi protestolarında Gezi'yi anımsatan eylemler
- Haber Merkezi
- 12.01.2021 - 11:13
- Güncelleme : 12.01.2021 - 11:26
Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.
Protestolardan, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntüler gelmeye başladı.
Gezi Parkı için protesto amaçlı yapılan yoga eylemine Boğaziçi'nde de rastlandı.
Dün bir araya gelen öğrenciler, Melih Bulu'yu yoga yaparak protesto etti.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yogalı eylem ViDEO
SIRADAKİ EYLEM?
Gezi'nin kopyası olmaya başlayan eylemlerde sıradaki protesto merakla bekleniyor.
Gezi'de bir eylemcinin canlı yayında "Bir insan olarak değil, bir hayvan olarak şimdi sana tepkimi veriyorum." diyerek havlama eylemi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Canlı yayında havlayan eylemci İZLE
(Gezi Parkı yoga eylemi)
(Boğaziçi Üniversitesi yoga eylemi)