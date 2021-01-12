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    Boğaziçi protestolarında Gezi'yi anımsatan eylemler

    Boğaziçi protestolarında Gezi'yi anımsatan eylemler

    Gezi Parkı eylemlerinin kopyası olmaya başlayan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda, dün yoga eylemi yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 11:26
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    Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

    Protestolardan, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntüler gelmeye başladı.

    Gezi Parkı için protesto amaçlı yapılan yoga eylemine Boğaziçi'nde de rastlandı.

    Dün bir araya gelen öğrenciler, Melih Bulu'yu yoga yaparak protesto etti.

    Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yogalı eylem ViDEO

    Boğaziçi protestolarında Gezi yi anımsatan eylemler #1

    SIRADAKİ EYLEM?

    Gezi'nin kopyası olmaya başlayan eylemlerde sıradaki protesto merakla bekleniyor.

    Gezi'de bir eylemcinin canlı yayında "Bir insan olarak değil, bir hayvan olarak şimdi sana tepkimi veriyorum." diyerek havlama eylemi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

    Boğaziçi protestolarında Gezi yi anımsatan eylemler #2

    Canlı yayında havlayan eylemci İZLE

    Boğaziçi protestolarında Gezi yi anımsatan eylemler #3

    (Gezi Parkı yoga eylemi)

    Boğaziçi protestolarında Gezi yi anımsatan eylemler #4

    (Boğaziçi Üniversitesi yoga eylemi)

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