Boğaziçi Üniversitesi üzerinden Türkiye'de sokakları karıştırmak istiyorlar

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması bahane edilerek sokaklar karıştırılıyor, muhalefet partilerinin yanı sıra dışarıdan da destek mesajları veriliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protesto süreci yeni bir boyut kazandı.

REKTÖRLÜĞÜ İŞGAL GİRİŞİMİ

CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi tarafından desteklenen eylemciler, rektörlük binasını işgal etmeye kalktı.

Polis tarafından engellenerek gözaltına alınan 108 kişiden sadece 7'sinin öğreci olduğu ortaya çıktı.

TENCERE-TAVA EYLEMLERİ

Eylemler gece yarısı tencere-tava çalarak devam etti.

Sarıyer'de tencere tavalı eylem VİDEO

AMERİKAN DESTEĞİ

Gezi Parkı olaylarının provasını yapan eylemcilere muhalefet partilerinin yanı sıra Amerika'dan da destek geldi.

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir habere imza attı.

Amerikan medyasının dışında, Türkiye düşmanlığıyla bilinen Kati Piri de Boğaziçi eylemcileri için Twitter'dan mesaj verdi.

ÜNLÜLERİN TWEET'LERİ

Sokakların karışmasını isteyen ünlü isimler de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler için destek tweet'leri paylaştı.

#DEVLETİMİNYANINDAYIM

Milli iradeyi tehdit eden eylemlerle; Türkiye, karanlık günlerin içine çekilmeye çalışıyor.

Milletin iradesine sahip çıkanlar, sosyal medyada #Devletiminyanındayım etiketiyle eylemlere karşı tavırlarını açık bir şekilde ortaya koymaya başladı.