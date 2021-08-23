Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, Melih Bulu'nun ardından Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin rektörlüğe atanması sonrası, protesto gösterilerine devam etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörü Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınması sonrası göreve Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Atamanın ardından Melih Bulu döneminde başlayan akademisyenlerin eylemi, Prof. Dr. İnci'nin göreve gelmesiyle devam ediyor.

YİNE SIRTLARINI DÖNDÜLER

Son olarak Kuzey Kampüs'ten Güney Kampüs'e yürüyen akademisyenler, rektörlük binasının önüne gelerek yine sırtlarını döndü.

Bazı öğrencilerin de destek verdiği eylemde, "Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz." sloganları atıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi devam ediyor

PANKART AÇILDI, YÜRÜYÜŞ YAPILDI

"Ne Melih ne Naci; özgür, özerk akademi" pankartının açıldığı eylemde akademisyenler, bir süre sonra alandan ayrıldı.

8 Türk üniversitesi ARWU listesinde haberi için tıklayın