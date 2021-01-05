Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını protesto eylemleriyle ilgili gözaltı kararı verildi.

16 KİŞİ YAKALANDI

Atama sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden, 16'sı yakalandı.

28 ŞÜPHELİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

24 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Açıklamada, kentte 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişinin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemcilerden 'katil polis' sloganları ViDEO