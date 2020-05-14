Boğaziçi Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı için tarih

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, "En iyi ihtimalle Eylül 2021'de, aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki koronavirüs aşı çalışmaları, planlanan tarihin önünde gidiyor.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu.

EYLÜL 2021'İ İŞARET ETTİ

Projede ikinci ayın sonunda planladıkları şeyleri 1 ayda yaptıklarını belirten Özeren, “Yakında da hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz. En iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz.” dedi.

HAYVAN DENEYLERİNDE BAŞARI SAĞLANDI

Özeren, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protein mikrokürecik teknolojisi bize ait ve daha önce hayvan deneylerinde başarılı olduğunu gördük. Bu yönden elimizin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çalışacağına yüzde 80-90 eminim.” ifadelerini kullandı.

“KOLAY DEĞİL”

Ülkelerin kendi vatandaşları için aşı üreteceğini dile getiren Özeren, “Bütün dünya nüfusu için aşı üretmek çok kolay değil. Çoğunlukla da soğuk zincirle taşınması bekleniyor klasik teknolojilerde. Oysa bizim geliştirdiğimiz mikrokürecik sisteminde aşı oda sıcaklığında da bozulmadan taşınabiliyor.” diye konuştu.