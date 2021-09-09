Boğaziçi’nde alternatif mezuniyet töreni

Eylemlerin devam ettiği Boğaziçi'nde öğrenciler, akademisyenlerle birlikte kendileri arasında düzenlediği mezuniyet töreninde yeni rektör Naci İnci'yi protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen hem akademisyenlerden hem de öğrencilerden karşıt eylemler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun ardından üniversiteye önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye de öğrenciler protesto başlattı.

ALTERNATİF MEZUNİYET

Protestoların devam ettiği bu yıl, rektör Naci İnci’nin geçtiğimiz günlerde mezuniyet törenini online ortamda yapması nedeniyle öğrenciler ve akademisyenler, kendileri arasında alternatif mezuniyet töreni gerçekleştirdi.

MEZUNİYETTE DE PROTESTO

Protestoların yapıldığı Güney Kampüs’te düzenlenen mezuniyet törenine 450 mezun, 700’e yakın mezun yakını ve üniversitenin akademisyenleri katıldı.

Mezunların ODTÜvari pankartları taşıdıkları yürüyüşle başlayan tören, yine mezunlar ile akademisyenlerin rektörlük binasına sırtlarını döndükleri bir eylemle devam etti.