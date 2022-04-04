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    Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı? 4 Nisan İstanbul Ankara yolu son durum...

    Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Bolu Tüneli için sürücüler, "Bolu Tüneli'nde son durumu" araştırıyor. Peki Bolu Tüneli trafiğe açıldı mı? 4 Nisan Pazartesi İstanbul Ankara yolunda son durum...
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 15:19
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    Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı? 4 Nisan İstanbul Ankara yolu son durum...

    Türkiye için önemli geçiş yollarından biri olan Bolu Dağı Tüneli, toprak kayması nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

    Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacak olan binlerce sürücü, son durum hakkında bilgi almak istiyor.

    Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede yaşana heyelan sonrasında İstanbul Ankara yönünde trafik durdu.

    Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.

    Yolda temizlik çalışması sürerken, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uzmanlar tarafından da inceleme yapılıyor.

    Peki Bolu Dağı Tüneli açıldı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? 4 Nisan Pazartesi İstanbul Ankara istikametinde son durum...

    4 NİSAN 2022 BOLU DAĞI TÜNELİ AÇILDI MI?

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu DağıTüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlanmış; güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır" denildi.

    Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı? 4 Nisan İstanbul Ankara yolu son durum... #1


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