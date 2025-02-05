Bolu Dağı'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza

Haber Merkezi
Bolu'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi..
Bolu Dağı Tüneli mevkiinde kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi..
İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
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