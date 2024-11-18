Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

AA
Yurt genelinde kış etkisini göstermeye devam ediyor...
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METREYE DÜŞTÜ
Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen güzergahtan geçen sürücüler, trafikte dikkatli seyrediyor.
EKİPLER UYARILARDA BULUNUYOR
Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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