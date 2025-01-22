Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldi.

Yangın soruşturmasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı.

İlgili soruşturmada gözaltı sayısı 11'e ulaştı.

"OTEL YIKILACAK"

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, bölgedeki gelişmelere ilişkin son bilgileri paylaştı:

"BÖLGEDE ÇOK DERİN BİR SESSİZLİK VAR"

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri iki gündür inceleme yapıyorlardı. Bugün ön rapor çıktı ve ağır hasarlı olduğuna kanaat getirildi. Şimdilik ön rapor bu. Şimdi ağır hasarlı bir yapının tabii ki yıkımı söz konusu olacaktır ama bir itiraf süreci de gelebilir. Şimdilik ön rapor. Yani binadaki durum çok kötü. Zaten içeriye artık kimse alınmıyor. Tamamen şerit çekildi, kapatıldı. AFAD bugün son bir inceleme yaptı, arama-tarama yapıldı. Ve şu an binanın çevresinden biz de uzaktayız. Zaten baktığınız zaman tamamen siyaha dönmüş denilebilir bazı noktaları. İçi zaten kullanılamayacak halde, kül olmuş vaziyette. Çok büyük bir acı var. Bölgede de çok derin bir sessizlik var. Ve şu anda bu binanın çevresinde yine ekipler var. Hem AFAD ekipleri var hem valilikten ekipleri görüyoruz. Ama binanın tam anlamıyla çevresini de kapattılar, şerit çekildi. Jandarma ekipleri yine sahadalar. Ve özellikle binanın yakınlarına doğru kimse geçmesin diye şeridin çekildiğini belirtelim. Jandarma ekipleri de bölgeye kimseyi yanaştırmıyor. Bina bu yangın esnasında zaten ciddi bir hasar aldı.