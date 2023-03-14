Bolu'da 12 yıl şoförlük yapıp Ankara'ya akademisyen olarak atandı Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bolu'da 12 yıl şoför olarak çalışan Mustafa Soner Tok, Ankara'da yeni açılan otobüs kaptanlığı programının ilk öğretim görevlisi olarak atandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nden 2007'de mezun olan Mustafa Soner Tok, 2010 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde şoför olarak işe başladı.

Tok, 12 yıl boyunca üniversitenin ulaştırma biriminde şoförlük yaparken aynı zamanda hepsi ön lisans iktisat, sosyoloji, bahçe tarımı, çocuk gelişimi ve ilahiyat bölümlerini farklı üniversitelerde okuyup diploma aldı.

Son olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri alanında da tezli yüksek lisans yapan Tok, 2022'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaşım Bölümü’nde yeni açılan otobüs kaptanlığı programının ilk öğretim görevlisi olarak atandı.

Önümüzdeki dönem öğrenci alımına başlanacak

Tok, eylül ayına kadar öğretim görevlisi kadrosunun tamamlanması ardından önümüzdeki dönem öğrenci alımına başlayacaklarını söyledi.

"Çevremdeki kadınlara otobüs kaptanlığı bölümü okuması için rehberlik yaptım"

Kendi mezun olduğu programda öğretim görevlisi olduğunu vurgulayan Tok, şu ifadeleri kullandı:

Eskiden biliyorsunuz dijital bu kadar önde değildi, kılavuzlar vardı. Tercih kılavuzunu karıştırırken ‘Otobüs Kaptanlığı ve Hosteslik’ programı dikkatimi çekti. Sonrasında ben de dedim ‘neden bu yenilikçi bölümü okumayayım’, tamamen tesadüfen keşfettim kendi kendime. ÖSYM’nin kılavuzundan buldum. Daha sonra çevremdeki kadınlara otobüs kaptanlığı bölümü okuması için rehberlik yaptım. Yaklaşık 3-4 yıl önce 10 kadın arkadaşa rehberlik yaptım. Hepsi de okullarını bitirdiler, şimdi atama bekliyorlar.

"İngilizce yönünden de öğrencilerimiz eğitim alacak"

Henüz yeterli sayıda öğretim görevlisi olmadığı için öğrencisi olmayan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı bölümünde tek öğretim görevlisi olan Mustafa Soner Tok şöyle devam etti: