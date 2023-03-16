Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada Bolu'da meydana gelen, İstanbul ve Ankara'dan hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Deprem anı bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Türkiye sarsıntı ile mücadele veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fazla sayıda artçı meydana geldi.

Deprem bu kez de Bolu'da kendini gösterdi.

4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 13.55'te yerin 8.13 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı belirtildi.

Sarsıntının İstanbul ve Ankara'da da hissedildiği açıklandı.

Deprem anı kamerada

Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bir telefon mağazasında kaydedilen görüntülerde, deprem sırasında reyondaki ürünlerin sallandığı görüldü.

Diğer görüntüde ise sallantı yaşandığı, sürücü kursu önünde bulunan banklarda oturan vatandaşların panik yaşadığı anlar yer aldı.