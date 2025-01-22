Bolu'da 76 kişinin öldüğü otelin yangın merdivenleri ve odaları

İHA

Milyonların canı bu haberle yandı...

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli, dün sabah saatlerinde başlayan yangına teslim oldu.

Binanın ahşap yapısının da etkisiyle kontrol altına alınması güçleşen alevler, 76 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu.

BİNA İÇİNDEKİ YANGIN MERDİVENİ GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ardından yaşanan can kaybı ve binanın dış çekim görüntüleri, "yangın merdiveni yok mu?" sorularını akıllara getirmişti.

Yangının söndürülmesinin ardından, içeride olduğu tespit edilen yangın merdivenleri görüntülendi.

ODALAR TEK TEK GEZİLİYOR

Bir diğer görüntüde ise arama kurtarma ekiplerinin tek tek odaları gezdiği, yaralı veya hayatını kaybetmiş vatandaşları aramaları yer alıyor.

Odalarda ise hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşların eşyaları yer alıyor.

YÜREK YAKAN MANZARALAR

Bazı odalarda çocuk eşyaları dikkat çekiyor.

Odaların birçoğunda yanma olmadığı ancak yoğun duman sebebiyle isle kaplandığı görülüyor.