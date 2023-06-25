Bolu'da bayram yoğunluğu trafiği kilitledi
DHA

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da beldelerine geçirmek isteyen vatandaşların göçü sürüyor.

Tatilcilerin Bolu Anadolu Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren 9 günlük tatil için yola çıkanlar nedeniyle otoyolda yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul yönü boş kaldı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım rahatlıkla sağlanıyor.

Polis ekipleri araç yoğunluğunun yaşandığı noktalarda tedbirlerini artırdı.

Otoyoldaki yoğunluk nedeniyle D-100 karayoluna yönelen sürücüler nedeniyle bu güzergahta da ulaşım yavaş ilerliyor.

Bolu'da otoyolda bayram yoğunluğu; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu #1
Bolu'da otoyolda bayram yoğunluğu; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu #2
Bolu'da otoyolda bayram yoğunluğu; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu #3
Bolu'da otoyolda bayram yoğunluğu; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu #4
Bolu'da otoyolda bayram yoğunluğu; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu #5
Bolu'da otoyolda bayram yoğunluğu; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu #6
Bolu'da otoyolda bayram yoğunluğu; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu #7