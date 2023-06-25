Bolu'da bayram yoğunluğu trafiği kilitledi

DHA
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerine geçirmek isteyen vatandaşların göçü sürüyor.
Tatilcilerin Bolu Anadolu Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.
Dün sabah saatlerinden itibaren 9 günlük tatil için yola çıkanlar nedeniyle otoyolda trafik yer yer durma noktasına geldi.
İstanbul yönü boş kaldı
Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım rahatlıkla sağlanıyor.
Polis ekipleri araç yoğunluğunun yaşandığı noktalarda tedbirlerini artırdı.
Otoyoldaki yoğunluk nedeniyle D-100 karayoluna yönelen sürücüler nedeniyle bu güzergahta da ulaşım yavaş ilerliyor.