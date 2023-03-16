Bolu'da deprem anı! Vatandaşlar yemek yerken yakalandı.. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bolu'da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremde vatandaşların paniği kameralara yansıdı.

Türkiye deprem felaketiyle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremler 11 ili etkiledi.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremler 48 binden fazla can aldı.

Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Binlerce vatandaşın evi ağır hasar alınırken bir diğer yandan da birçok vatandaş evine girmeye korkuyor.

Bu kapsamda afet bölgelerinde çadır ve konteyner kent kuruldu.

Bolu'da deprem

11 ili etkileyen depremlerde yaralar sarılırken, bu kez Bolu sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 13.55'te yerin 8.13 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı belirtildi.

Sarsıntının İstanbul ve Ankara'da da hissedildiği açıklandı.

Paniğe neden olan depremin ardından kentte vatandaşlar sokağa döküldü.

O anlar kaydedildi

Yaşanan panik anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.