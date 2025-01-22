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DHA

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde keyif dolu bir tatil, sabaha karşı dehşete dönüştü.

Grand Kartal Oteli’nin restoran katında başlayan yangın, sadece dakikalar içinde 12 katlı binayı alevlere teslim etti.

Ahşap yapıdaki otel, adeta bir barut fıçısı gibi hızla tutuşurken otelde kalan misafirler, kendilerini kurtarmak için can pazarı yaşadı

76 kişinin yaşamını yitirdiği faciada, birçok aile aynı anda sevdiklerini kaybetmenin acısıyla sarsıldı.

KIZININ ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

51 kişinin yaralandığı bu elim olayda, kimi hastanelerde yaşam mücadelesi verirken, geriye ise kül olmuş hayaller ve tarifsiz bir hüzün kaldı.

Otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu.

Kızının ölüm haberini alan Hasan Ermanoğlu, otopsi işleminin yapıldığı hastanenin önünde beklediği sırada kalp krizi geçirdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

Dilara Ermanoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Toruntepe Mahallesi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Vali Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti il Başkanı Mehmet Uncu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dilara’nın cenazesi, törenin ardından defnedildi.

"BEN OTELE GİDENE KADAR ATLAMIŞTI"

Tedavisinin ardından cenaze namazına katılan baba Hasan Ermanoğlu, olay gününü anlatarak, “Ben başka bir otelde çalışıyordum, o başka bir oteldeydi. Oranın revirinde hemşirelik yapıyordu. Saat 03.30 civarında yangın çıkmış. Saat 04.00’te ben haberini aldım. Oraya gidene kadar çocuk aşağı atlamıştı.

Ambulansın içinde müdahale ediliyordu ama bir şey yapamadılar. Hatırladığım kadarıyla 12’nci katındaydı. Bir gün önce yanıma gelmişti. Diğer arkadaşıyla gelip ‘Baba bizi martta pikniğe götür’ dedi, ‘Tamam, götürürüm sizi’ dedim. Öyle bir aramızda muhabbet geçmişti. 35-40 gündür orada çalışıyordu.

"SANA GÖZ KULAK OLMAK İÇİN GELECEĞİM DEMİŞTİ"

Dilara’yı tanımak lazım. Daha önce çalıştığım oteldeydi, sonra oraya geçti. Çatı katında bir yer vermişlerdi ona. Kalp rahatsızlığım vardı, benim için oraya geldi.

Ben gelmesini istememiştim. ‘Sana göz kulak olmak için geleceğim’ demişti. 2023’te mezun olmuştu. Atanması olmadığı için gelmişti çalışmaya. Kıbrıs’ta okumuştu." dedi.