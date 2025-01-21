İHA

Bolu'da meydana gelen yangın faciası yasa boğdu.

Gece saat 03.30 sıralarında yangının çıktığı Grand Kartal Otel'de vatandaşların endişeli bekleyişleri sürüyor.

"DİĞERLERİNİN VEFAT HABERİNİ ALDIK"

Otelde konaklayan 3 yakınından 2'sinin hayatını kaybettiğini söyleyen Özkoç, "İçeride yakınlarım vardı. Ablamın çocukları var. Enes'in sağ olduğunu öğrendik ama diğerlerinin vefat haberini aldık saat 10.00 sıralarında. Şu anda çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok" dedi.

"HERKES BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORDU1

Otelin bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan köyde ikamet eden İdris Bilgi ise "30 kilometre aşağıda oturuyorum. Duyar duymaz elimden belki bir şey gelir diye buraya geldim. Cansız bedenlerin çıkarılmasında ve yangını söndürme çalışmalarında yardımcı olmaya çalıştım. Geldiğimde otel yanıyordu. Herkes bir şey yapmaya çalışıyordu" diye konuştu.