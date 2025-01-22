DHA

Bolu'daki otel yangınında kaybettiğimiz canların kimlikleri belli oldu.

Onlardan ikisi Feray Kanbolat ve kızı Oya Kanbolat idi.

Anne Sema Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren kızı Feray Kanbolat ve torunu Oya Kanbolat'ın kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi.

Sema Şahin, kızı ve torununun hayatını kaybettiği yangından televizyondan haberdar olduğunu söyledi.

"OTEL SAHİPLERİNDEN HESAP SORACAĞIM, BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Şahin, "Ben anne olarak 2 canımı kaybettim, ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. İmza kampanyaları başlatacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Suçlu olanlar cezasını çeksinler. Ben şu anda bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş. Ben DNA verdim. Bu itfaiyenin geç gelmesini eleştiriyorum, kınıyorum. Ve bu devletin bizleri başıboş bırakmamasını ve sahip çıkmasını istiyorum. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Yangın merdiveni var mı yok mu, kapıları açık mı, bir uyarı levhası yok mu? Niçin otele girenlere böyle ahşap otelde öyle bir bilgilendirme yapılmadı? Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti." ifadelerini kullandı.