Bolu'da yabancılara su ve nikah ücreti ne kadar? Tartışmalı tarife kabul edildi

Bolu'da yabancılara su ve nikah ücreti ne kadar? Tartışmalı tarife kabul edildi

Irkçı söylemlerle tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancılardan alınacak ücretlere dair fahiş artış önerileri kabul edildi. Peki Bolu'da yabancılara su ve nikah ücreti ne kadar?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçtiğimiz ay gündeme getirdiği yabancılarla ilgili çok tartışılan su ve nikah ücreti düzenlemelerine dair yeni bir gelişme yaşandı.

Bolu'da yaşayan yabancı uyrukluları ilgilendiren kritik kararlar Bolu Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

Fiyat-Tarife Cetveli, Cumhur İttifakı grubunun ret oylarına karşın Millet İttifakı grubunun kabul oyları ile kabul edildi. Peki Bolu'da yabancılara su ne kadar? Bolu'da yabancılara nikah ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

BOLU'DA YABANCI TARİFESİ

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2'ci oturumu Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi. 2022 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının oylandığı toplantıda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının Dolar kuru üzerinden tahsil edilmesi ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmalar oylamaya sunularak kabul edildi.

BOLU'DA YABANCILARA SU NE KADAR?

Kabul edilen karara göre kentte yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2,5 TL tahsil edilecekken, yabancılardan ise tahsilat 2,5 dolar olarak yapılacak.

Ayrıca dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4,5 TL ödeyecekken, yabancılar ise 4,5 dolarlık ücret ödeyecek.

Yabancılara su ücretlerinin dolar kuru üzerinden fiyatlandırılmasıyla ilgili de konuşan Başkan Özcan, "Bu 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye'de oturma izni almış olan yabancıların su fiyatının 2,5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesiyle ilgili bir konu. Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor." diye konuştu.

BOLU'DA YABANCILARA NİKAH ÜCRETİ NE KADAR?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise oy çokluğuyla alınan kararlarla ilgili olarak, "İki yabancının Bolu'da belediyemize başvurarak evlenmeleri halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğuyla aldık bu kararı." dedi.