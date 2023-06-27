Bolu'da yılan paniği! Ekipler müdahale etti

İHA
Bolu'nun Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde ilginç anlar yaşandı.
Bir apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda, apartmanın bahçesinin duvarının üzerinde bulunan tellerde bir vatandaş, yılanın süzüldüğünü gördü.
Yılanı görerek panik yaşayan vatandaş, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Sopayla tellerin üzerinden alındı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tellerde duran yılan, sopa yardımıyla tellerin üzerinden alındı.
Güvenli bir şekilde tellerden alınan yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.