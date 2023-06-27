Bolu'da yılan paniği! Ekipler müdahale etti
İHA

Bolu'nun Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde ilginç anlar yaşandı.

Bir apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda, apartmanın bahçesinin duvarının üzerinde bulunan tellerde bir vatandaş, yılanın süzüldüğünü gördü.

Yılanı görerek panik yaşayan vatandaş, durumu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Sopayla tellerin üzerinden alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tellerde duran yılan, sopa yardımıyla tellerin üzerinden alındı.

Güvenli bir şekilde tellerden alınan yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.

Bolu'da yılan paniği! Ekipler müdahale etti