Bolu'daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu oldu

DHA
Bolu'da 78 kişinin canına mal olan otel yangınında yaralıların tedavileri devam ediyor.
Çeşitli hastanelerde tedavi edilen yaralılardan 46'sı taburcu edilirken, 4 yaralının ise tedavileri sürüyor.
46 YARALI TABURCU OLDU
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı, şu bilgiyi paylaştı:
Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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