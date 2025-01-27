Bolu'daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu oldu
DHA

Bolu'da 78 kişinin canına mal olan otel yangınında yaralıların tedavileri devam ediyor.

Çeşitli hastanelerde tedavi edilen yaralılardan 46'sı taburcu edilirken, 4 yaralının ise tedavileri sürüyor.

46 YARALI TABURCU OLDU

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı, şu bilgiyi paylaştı:

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü