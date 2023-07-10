Bolu'ya metrekareye toplam 184,4 kilogram yağmur düştü İki gün boyunca aralıksız olarak devam eden ve sellere sebep olan yağmurda açıklanan rakamlar arasında heyelanın yaşandığı Bolu Dağı’na metrekareye 184 kilogram yağmur düştüğü görüldü.

İHA

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu.

Karadeniz'in kıyısında devam eden sağanak yağışlardan etkilenen Bolu’da hafta sonu boyunca aralıksız olarak devam eden sağanak yağış sonrasında hayat durma noktasına geldi.

Şehir merkezi ve çevresinde bulunan dereler taşarken, yollar sel suları sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Sağanak yağışlar ilçelerde de özellikle derelere yakın olan yerleşim alanlarında su baskınlarına sebep oldu.

Metrekareye toplam 184,4 kilogram yağmur düştü

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, iki gün boyunca aralıksız olarak devam eden yağmur miktarını açıkladı.

Yağmurun en çok etkilediği yerlerden birisi olan ve yaşanan heyelan sebebiyle trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli mevkiinde metrekareye toplam 184,4 kilogram yağmur düştü.

Şehir merkezinde metrekareye 73,4 kilogram yağmur

Derelerin taşması neticesinde su baskınlarının yaşandığı Bolu şehir merkezinde ise metrekareye toplam 73,4 kilogram yağmur düştü.

Dörtdivan ilçesine 36,1 kilogram, Gerede’ye 104,8 kilogram, Göynük’e 22,4 kilogram, Mengen’e 104,5 kilogram, Mudurnu’ya 22,3 kilogram, Seben’e 2,5 ve Yeniçağa’ya ise 83,9 kilogram yağmur yağdı.