Borsada 'yukarı adım kuralı' nedir? Yukarı adım kuralı nasıl uygulanır?

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de geçerli olduğunu duyurdu. Peki yukarı adım kuralı nedir, nasıl uygulanır?

Borsayı yakından takip eden vatandaşlar, devamına karar verilen yukarı adım uygulamasına dair detayları araştırıyor.

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

Yukarı adım uygulaması nedir ve nasıl yapılır sorusu yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Uygulama kapsamında bir hissede gerçekleşen son iki fiyattan hangisi yüksekse o fiyattan açığa satış emri yollanabilecek. Böylece alış için pasifte bekleyen emirleri karşılayarak aktiften açığa satış yapılmasının önüne geçilecek.

Peki borsada açığa satışta yukarı adım uygulaması nedir? İşte merak edilenler..

BORSADA YUKARI ADIM UYGULAMASI NEDİR?

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."





AÇIĞA SATIŞ NE DEMEK?

Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir.

İlgili hissenin fiyatının trendine bağlı olarak en son gerçekleşen işlem fiyatı düzeyinden veya bu düzeyin bir adım üzerindeki fiyatlardan yapılabilir.

Açığa satış uygulaması, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılması anlamına gelmektedir.

AÇIĞA SATIŞ YUKARI ADIM KURALI NASIL UYGULANIR?

Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir.

'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır.

Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.

Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.



