Borsalarda Noel tatili

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada, likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.

Dün, yarım günlük işlemlerde New York borsasında rekor seviyeler görülürken ABD'de piyasalar, Noel tatili sebebiyle bugünü kapalı geçirecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle bugün ve yarın işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirterek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların, daha geniş aralıklarda olabileceği konusunda uyardı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa tarafında ise Noel tatili sebebiyle borsaların bir kısmının yarım gün, bir kısmının ise tam gün kapalı olduğu işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Bölge piyasalarında bugün işlem gerçekleşmeyecek.

GÜNDEM

ABD ve Avrupa'da piyasalar Noel Tatili nedeniyle kapalı olacak.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri