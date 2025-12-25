Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ı Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 17:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik mesaisi devam ediyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Bu kapsamda Ankara'ya gelen el Burhan, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER

Törenin ardından bir araya gelen el Burhan ile Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa görüşmelerini gerçekleştirdi.

ÇALIŞMA YEMEĞİNE KATILACAKLAR

İkili görüşmenin ardından el Burhan ve Erdoğan, külliyede düzenlenen 'çalışma yemeği'ne katılacak.

