Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nı kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ı Ankara'da resmi törenle karşıladı.
- İki lider, törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme yaptı.
- Görüşme sonrası el Burhan ve Erdoğan, çalışma yemeğine katılacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik mesaisi devam ediyor.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Bu kapsamda Ankara'ya gelen el Burhan, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER
Törenin ardından bir araya gelen el Burhan ile Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa görüşmelerini gerçekleştirdi.
ÇALIŞMA YEMEĞİNE KATILACAKLAR
İkili görüşmenin ardından el Burhan ve Erdoğan, külliyede düzenlenen 'çalışma yemeği'ne katılacak.