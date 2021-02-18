Börü ne demek, ne anlama gelir? Börü kelimesinin anlamı..

Börü ne demek, ne anlama gelir? Börü kelimesinin anlamı..

Birçok kişi, ‘börü’ kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Börü kelimesinin anlamını öğrenmek için internet üzerinden araştırmalar yapılıyor. Peki, börü ne demek, ne anlama gelir?

Börü, 2018 yılında yayınlanan ve Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan iç ve dış sorunlarının ele alındığı bir dizidir.

Dizinin yayımlanmasıyla sık sık duymaya başladığımız 'börü' kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Börü kelimesinin anlamını merak edenler, internet üzerinden 'Börü ne demek, ne anlama gelir?' sorularının yanıtını arıyor.

Peki, Börü ne demek, ne anlama gelir? İşte Börü kelimesinin anlamı..

BÖRÜ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Börü kelimesinin eski Türkçe’den gelen bir anlamı bulunmaktadır.

Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlara gelen bu kelimenin, mitolojik bir anlamının olduğu anlaşılmaktadır.

Börü kelimesi, sadece hayvan olan kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul edilen kurt için de kullanılmaktadır.

Türk Edebiyatının ünlü yazarlarından Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikayesindeki savaşçılardan birinin adı Börü'dür.

Türkçe’de birçok farklı anlamı bulunan Börü kelimesi, at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçılar için de kullanılmıştır.

Ayrıca yiğit güreşçileri ve Tanrı Dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.