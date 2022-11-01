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    BOTAŞ açıkladı: 2022 Kasım doğalgaza zam gelecek mi? İşte doğalgaz kasım ayı tarifesi!

    Havaların soğumasıyla vatandaşlar, "2022 Kasım doğalgaza zam yapılacak mı?" sorularını araştırıyor. BOTAŞ doğalgaz kasım ayı tarifesini açıkladı. İşte detaylar...
    • 01.11.2022 - 12:29
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    BOTAŞ açıkladı: 2022 Kasım doğalgaza zam gelecek mi? İşte doğalgaz kasım ayı tarifesi!

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, doğalgaz kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

    Havaların soğumasıyla vatandaşlar, kasım ayında doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

    Peki 2022 Kasım doğalgaza zam gelecek mi? İşte doğalgaz kasım yaı tarifesi...

    Kasım ayında doğalgaza zam gelecek mi?

    BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.

    Aylık hesaplanıyor

    Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

    Ekim ayında da zam yapılmamıştı

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekim ayında da tüm tarifeleri sabit tutmuştu.

    BOTAŞ açıkladı: 2022 Kasım doğalgaza zam gelecek mi? İşte doğalgaz kasım ayı tarifesi! #1


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