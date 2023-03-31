BOTAŞ müjdeyi duyurdu! Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda indirim Doğalgazda nisan ayında geçerli olmak üzere üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,01 indirim yapıldı.

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Enerji fiyatlarındaki yükselişler, sanayi üretimi başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilediği için önlemler alınıyor.

Son olarak Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), müjdeli haberi duyurdu.

BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde nisan ayına ilişkin tarife tablosuna yer verildi.

Tabloda, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldığı belirtildi.

Nisan tarifesi

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Sanayi kuruluşlarında yüzde 20,01 indirim

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.



Bu kapsamda 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 20,01 oranında, elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında indirim yapılmıştır.

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 63 indirim

Açıklamada ayrıca, 2022 Ekim ayına göre, sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında 1 Nisan itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi maksatlı kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapıldığı belirtildi.