Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri güncellendi

AA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılan feribot seferlerini artırdı.

29 Mart'ta başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Bozcaada ve Gökçeada deniz ulaşımında sefer sayıları artırıldı.

BOZCAADA'YA SEFERLER

Buna göre, 29 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00 saatlerinde, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde sefer düzenlenecek.

GÖKÇEADA'YA SEFERLER

Aynı tarihlerde Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde sefer yapılacak.

GÖKÇEADA-KABATEPE HATTI

Gökçeada-Kabatepe hattında 2-6 Nisan tarihlerinde de Kabatepe'den 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 saatlerinde, Gökçeada'dan 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde seferler gerçekleştirilecek.