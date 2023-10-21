Brezilya'da Filistin'e destek gösterisi Brezilya'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi. Binlerce vatandaş, Filistin'e destek için yürüdü.

AA

İsrail - Filistin arasındaki çatışmalar, 7 Ekim sabahından bu yana sürüyor...

Çatışmaların başlamasının ardından Gazze'yi abluka altına alan İsrail, insanlık ve savaş suçu işliyor.

Hastaneyi bombalayarak binlerce masumun ölümüne neden olan İsrail zulmü karşısında dünyanın birçok yerinden tepki yağıyor.

Brezilya sokakta

Bu tepkilerden birisi ise Brezilya'dan geldi. Sao Paulo kentinde bir araya gelen onlarca kişi, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin" sloganları atarak İsrail'in saldırılarının durmasını istedi.

Çoğunlukla Brezilya'da yaşayan Arapların katıldığı gösteriye bölge halkı da destek verdi.

Gösteri olaysız sona ererken bir grup, cemaatle namaz kıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)