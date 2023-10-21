İsrail'in Gazze bombardımanı sürüyor: Ölü sayısı 4137'ye çıktı Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında bin 524’ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

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7 Ekim sabahı İsrail - Filistin arasında karşılıklı çatışmalar başladı...

Gazze'den İsrail tarafına binlerce roket atılırken kabine toplantısı yapan İsrail, "savaş durumuna" geçtiklerini duyurdu.

Filistin'den yapıaln saldırılar sonrası kritik noktaların ele geçmesi ve bazı İsrailli vatandaşların esir alınması üzerine hareket geçen İsrail, Gazze'yi adeta abluka altına aldı.

Gazze'ye hava saldırısı düzenleyen ve bir hastaneyi bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail, bölgedeki tüm hastanelerin de tahliye edilmesini istedi.

Gazze'ye kara harekatı başlatmak için hazırlıklarını da sürdüren İsrail'in saldırılarında ise can kaybı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan son durum açıklaması

İsrail'in saldırılarında 4 bin 137 Gazzeli hayatını kaybetti. İsrail, Gazze’deki Kudüs Hastanesi’nin derhal boşaltılmasını istedi. Filistin’den ise acil müdahale çağrısı geldi.

Bu arada İsrail, Refah Sınır Kapısı’nın saat 10:00’da açılacağını duyurdu. Kahire’de de Türkiye’nin de katılımıyla bugün barış zirvesi düzenlenecek.

5 bin 500 bina tamamen yıkıldı

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

16 gazeteci hayatını kaybetti

IFJ'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamayla, öldürülen gazeteci sayısı güncellendi.

Açıklamada, "Gazze'de Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 16 gazetecinin öldürüldüğü, çok sayıda gazetecinin yaralandığı ve kaybolduğu" ifade edildi.

Hayatını kaybeden gazetecilerin "Muhammed Ali, Halil Abu Azira, Semih en-Nadi, Isam Behar, Muhammad Beluşe, Abdulhadi Habib, Husam Mübarek, Ahmed Şihab, Muhammad Fayiz Yusuf Ebu Matar, Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevaciha, Esad Şemleh, Muhammed es-Salihi, İbrahim Lafi ve Muhammed Cerun" olduğu açıklandı.

Açıklamada, bir gazeteci ile bir foto muhabirinden de haber alınamadığı aktarıldı.

IFJ ayrıca sahada görev yapan gazetecilere, "gerekli önlemleri alma, güvenlik ekipmanı giyme ve çalıştıkları medya kurumları kendilerine bu ekipmanları sağlamadan sahaya inmeme" çağrısı yaptı.

Daha önce yapılan açıklamalarda, İsrail'in saldırılarında 13 gazetecinin öldüğü belirtilmişti.