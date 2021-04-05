Türk Kızılayı, İdlib'te inşasını tamamladığı briket evlerden 784'üne bugün aileleri yerleştirmeye başladı. Suriyeli çocuklardan bazıları, evlerin yanına yapılan parkta ilk kez oyun oynadı.

Suriye'de İdlib'in Meşhed Ruhin bölgesinde Türk Kızılay'ı tarafından yapımına başlanıp bitirilen briket evler, düzenlenen açılış merasimiyle ailelere teslim edildi.

Briket ev projesi içine 2 çocuk parkı da yapıldı. İç savaş sırasından hayata gözlerini açan birçok çocuk, ilk kez bir parkta oyun oynadı.

SURİYELİ ÇOCUKLAR PARKTA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Büyük mutluluk yaşayan çocukların eğlendikleri görüldü.

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Kerem Kınık, kurdukları kentlerin içerinde bulunan birçok tesis gibi parklarda oynayarak, şenlenen, güçlenen yavrularımız yaşadıkları savaşın travmalarını zihinlerinden sileceklerini kaydetti.

Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı

"ZOR GÜNLERİNDE ELLERİNİ TUTAN KARDEŞLERİNİ HİÇ UNUTMAYACAKLAR"

Burada hayata tutunarak yaşayan çocukların ileride büyüyüp Suriye’nin geleceğini güvenli bir şekilde sahip çıkarak şekillendireceklerini vurgulayan Kınık, "Kötü günlerinde, zor günlerinde ellerini tutan kardeşlerini hiç unutmayacaklar." dedi.

Kınık, Suriye’de kurdukları briket evlerdeki amaçlarının, sırtını duvara yaslayamayan, çadırlarda muşambanın altında üşüyen hayata tutunmaya çalışan her insanın başını sıcak bir yuvaya sokmak olduğunu kaydetti.