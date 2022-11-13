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    BTK'dan müdahale: Bant daraltma ne demek?

    Taksim'de meydana gelen patlamanın ardından sosyal medya platformları yavaşlatıldı. BTK'dan gelen "bant daraltma" açıklaması ise merak konusu oldu. Peki bant daraltma nedir, ne anlama gelir?
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 22:35
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 22:36
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    BTK'dan müdahale: Bant daraltma ne demek?

    İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü yaşanan patlama sonrası Bilgi ve Teknoloji Kurumu da harekete geçti.

    BTK, patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine ülke genelinde sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

    Milyonlarca kullanıcı internet ve sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşarken sorunun ne zaman çözüleceği de merak konusu oldu.

    Instagram, Twitter, YouTube, Facebook ve TikTok başta olmak üzere hesaplarına ve yayın akışına erişemeyen kullanıcılar, arama motorlarına yöneldi.

    Bu kapsamda sosyal medyayı kısıtlayan "bant daraltma" nedir araştırılıyor. Peki bant daraltma uygulaması nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar...

    Bant daraltması ne demek?

    Bant genişliği, bir iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini belirtmek için kullanılan terimdir. Bant genişliğinin yüksekliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarım yapılacak verinin hacmi de büyük olur.

    Bant daraltma uygulaması internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamını taşır. Siteye erişim engeli bulunmaz fakat veri akışı daraltılır. Bu sebepten dolayı verilere erişim gecikmeli ve yavaş olur.

    BTK dan müdahale: Bant daraltma ne demek? #1


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