Bu gece Libya'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor

- Libya'dan Türkiye'ye bu gece çöl tozu gelecek ve bu, görüş mesafesini azaltacak.
- En çok İstanbul ve İzmir gibi Ege ile Marmara illerinde etkili olacak.
- Vatandaşlar, çamur ve kir riskine karşı uyarıldı ve dışarı çıkmamaları önerildi.
Pazar planı yapanların dikkatine...
Şubat ayının ortasına gelinirken Türkiye genelinde yağışlı hava etkili oluyor.
Yurdun birçok noktasında su taşkınları yaşanırken yeni bir duyuru yapıldı.
LİBYA'DAN ÇÖL TOZU GELİYOR
Hava Forum'dan yapılan açıklamada bu gece itibariyle Libya'dan Türkiye'ye çöl tozu geleceği belirtildi.
Çöl tozunun başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Ege ve Marmara illerinde etkili olması bekleniyor.
GÖRÜŞ MESAFESİNDE DÜŞÜŞ YAŞANACAK
Çöl tozuyla birlikte gökyüzü puslanacak ve görüş mesafesi de azalacak.
Ayrıca çöl tozunun yağışla birleşmesi halinde yüzeylerde çamur ve kalıcı kir oluşturabileceği belirtiliyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Vatandaşların olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları istenirken kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.
Öte yandan araba yıkama ve cam silme gibi işlerin de bir süreliğine ertelenmesi tavsiye ediliyor.