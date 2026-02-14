Bu gece Libya'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pazar planı yapanların dikkatine...

Şubat ayının ortasına gelinirken Türkiye genelinde yağışlı hava etkili oluyor.

Yurdun birçok noktasında su taşkınları yaşanırken yeni bir duyuru yapıldı.

LİBYA'DAN ÇÖL TOZU GELİYOR

Hava Forum'dan yapılan açıklamada bu gece itibariyle Libya'dan Türkiye'ye çöl tozu geleceği belirtildi.

Çöl tozunun başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Ege ve Marmara illerinde etkili olması bekleniyor.

GÖRÜŞ MESAFESİNDE DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Çöl tozuyla birlikte gökyüzü puslanacak ve görüş mesafesi de azalacak.

Ayrıca çöl tozunun yağışla birleşmesi halinde yüzeylerde çamur ve kalıcı kir oluşturabileceği belirtiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları istenirken kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.

Öte yandan araba yıkama ve cam silme gibi işlerin de bir süreliğine ertelenmesi tavsiye ediliyor.