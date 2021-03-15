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    Bu hafta kısıtlamaya uymayan 25 bin 372 kişi hakkında işlem yapıldı

    İçişleri Bakanlığı, 8-15 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 25 bin 372 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını duyurdu.
    • AA
    • 15.03.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 08:59
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    Bu hafta kısıtlamaya uymayan 25 bin 372 kişi hakkında işlem yapıldı

    Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme adımları atılsa da vaka oranları yüksek illerde sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.

    Bu illerdeki denetimler de daha sıkı yapılıyor.

    25 BİN 372 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

    İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının bilançosunu bu hafta da açıkladı.

    Bakanlığın açıklamasında,"8-15 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 25 bin 372 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." denildi.

    Bu hafta kısıtlamaya uymayan 25 bin 372 kişi hakkında işlem yapıldı #1

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