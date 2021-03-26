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- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-28 Mart hangi illerde yasak var?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-28 Mart hangi illerde yasak var?
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 12:28
Yerinde karar döneminde ilk ayı geride bırakırken hafta sonuna öncesinde milyonlarca vatandaş, 'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-28 Mart sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Kurulu toplantısının ardından mevcut uygulamaların bir süre daha devam edeceğini bildirmişti.
Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? İşte sokağa çıkma yasağı olmayan illerin listesi..
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.
TÜRKİYE RİSK HARİTASI
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul,Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.