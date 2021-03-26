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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-28 Mart hangi illerde yasak var?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-28 Mart hangi illerde yasak var?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili araştırmalar cuma günü itibariyle başladı. Bu hafta sonu yasak var mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.