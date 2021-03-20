Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

Kabine ve bilim kurulu toplantılarının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarında değişiklik yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısının ardından normalleşme durumunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara dair açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamanın ardından sokağa çıkma yasağına ilişkin bir değişiklik olup olmadığı merak edildi.

Yerinde karar döneminin üçüncü hafta sonuna girerken milyonlarca vatandaş, 'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? İşte, 21 Mart sokağa çıkma yasağı olmayan illerin listesi..

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlara ilişkin, ''Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymazsak kısıtlamalar geri gelir.'' ifadelerini kullandı.

Bu karara göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’da bitecek şekilde uygulanacak.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli illerde hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanırken, yüksek ve çok yüksek illerde bir süre daha pazar günü devam edecek.

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.