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Bu sene ilk teravih namazı ne zaman? Teravih hangi gün başlıyor?

Bu sene ilk teravih namazı ne zaman? Teravih hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen ibadetlerden olan teravih namazı ne zaman, hangi gün başlıyor araştırılıyor. Peki bu sene ilk teravih ne zaman? İşte detaylar..