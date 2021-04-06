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- Bu sene ilk teravih namazı ne zaman? Teravih hangi gün başlıyor?
Bu sene ilk teravih namazı ne zaman? Teravih hangi gün başlıyor?
Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen ibadetlerden olan teravih namazı ne zaman, hangi gün başlıyor araştırılıyor. Peki bu sene ilk teravih ne zaman? İşte detaylar..
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 12:14
Teravih namazı, Ramazan ayı içinde arife gününde başlayıp Ramazan'ın son gününün gecesine kadar devam eden ve 20 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl teravih ibadeti evlerden yapılacak. Peki ilk teravih ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte ilk teravih namazı tarihi 2021..
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK 2021?
Ramazan ayı 13 Nisan günü başlayıp 12 Mayıs günü son bulacak. Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs'a denk geliyor.
İlk sahur 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece gerçekleşecek.
Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak. 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutulacak.
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