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ANKA

İzmir'de CHP'li belediyelerden bir heykel daha...

Bu kez Buca Belediyesi, yeni bir heykel hizmetine hazırlanıyor.

Buca Belediyesi’nin Göksu Mahallesi’nde hizmete açacağı Edip Akbayram Etüt Merkezi, heykelle bütünleşecek.

ETÜT MERKEZİNE HEYKEL YERLEŞTİRİLECEK

Merkeze, Akbayram anısına yapılan "Her şey çok güzel olacak" heykeli de yerleştirilecek.

HEYKEL GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ilki düzenlenen Kitap Günleri kapsamında heykeltıraş Mehmet Latif Sağlam, Uygur Orhan ve Özlem Erhan tarafından yapılan anıt heykel, görücüye çıktı.