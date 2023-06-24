Bugayevka sınır kapısında 180 Rus askeri Wagner'e teslim oldu

Rusya'da geceden beri sıcak dakikalar yaşanıyor. Paralı asker birlikleri Wagner, darbe tesebbüsünde bulundu.
Rostov şehrinde de kritik noktaları ele geçiren paralı askerler için Putin'den çağrı geldi.
Putin açıklamasında, "Bu hatadan dönün" dedi. Ancak ilerleyişini sürdüren paralı askerler, geri çekilecek gibi durmuyor.
Hlakı da kendilerine dahil olmaya çağıran Wagner grubu, beyaz bantlarla çatışıyor.
Kırmızı bantla paralı askerleri durdurmaya çalışan Rus askerlerinden 180 kişinin ise teslim olduğu gündeme düştü.
180 asker teslim oldu
Bugayevka sınır kapısında 180 Rus askeri silahlarını bırakarak, Wagner'e teslim oldu.
Askerlerin silahlarını bırakıp teslim olduktan sonraki kareleri de sosyal medyaya düştü.
Rus ordusu oldukları ise kollarına taktıkları kırmzıı bantlardan anlaşıldı.