Bugayevka sınır kapısında 180 Rus askeri Wagner'e teslim oldu Paralı asker şirketi Wagner'in girişiminden sonra Rusya iyice karışırken, Bugayevka sınır kapısında da 180 Rus askeri silahlarını bırakarak Wagner'e teslim oldu. Kırmızı bant takan askerlerin teslim olduktan sonra çekilen kareleri de sosyal medyaya düştü.

Rusya'da geceden beri sıcak dakikalar yaşanıyor. Paralı asker birlikleri Wagner, darbe tesebbüsünde bulundu. Rostov şehrinde de kritik noktaları ele geçiren paralı askerler için Putin'den çağrı geldi. Putin açıklamasında, "Bu hatadan dönün" dedi. Ancak ilerleyişini sürdüren paralı askerler, geri çekilecek gibi durmuyor. Hlakı da kendilerine dahil olmaya çağıran Wagner grubu, beyaz bantlarla çatışıyor. Kırmızı bantla paralı askerleri durdurmaya çalışan Rus askerlerinden 180 kişinin ise teslim olduğu gündeme düştü. 180 asker teslim oldu Bugayevka sınır kapısında 180 Rus askeri silahlarını bırakarak, Wagner'e teslim oldu. Askerlerin silahlarını bırakıp teslim olduktan sonraki kareleri de sosyal medyaya düştü. Rus ordusu oldukları ise kollarına taktıkları kırmzıı bantlardan anlaşıldı. Gözden Kaçmasın Rusya'da askeri önlemler sırasında temizlik görevlisi işine devam etti Haberin Detayları