Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller

Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, 'Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, 4 Nisan pazar günü hangi illerde yasak yok?' sorusuna yanıt arıyor.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, koronavirüs risk haritasına göre alınacak tedbirler kapsamında yeniden şekillendirildi.

Risk haritasında yüksek riskli il sayısının 17’den 58’e çıkması hafta sonu yasaklarını beraberinde getirdi. Yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen sorular yanıt buldu.

Peki, Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?4 Nisan Pazar hangi illerde yasak yok? İşte, 4 Nisan Pazar yasak olmayan iller listesi..

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs risk haritasının güncellenmesi ile kırmızı renkli il sayısında artış yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de çok yüksek riskli (kırmızı) iller kategorisine girdi.

Hafta sonlarında düşük (sarı) ve orta risk (mavi) grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'da başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek şekilde uygulanacak.

4 NİSAN PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt.

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU) İLLER

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir.