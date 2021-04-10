Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Milyonlarca vatandaşın gündeminde hafta sonu sokağa çıkma yasakları yer alıyor. Hafta sonu için plan yapanlar, 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu illeri sorguluyor.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan yeni risk haritasında, yüksek riskli il sayısı 17’den 58’e çıkmış ve bu durum doğal olarak hafta sonu yasaklarını beraberinde getirmişti.

Vaka sayısının 55 bin bandını geçmesi sonrasında sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni gelişmelerin olup olmadığı araştırılıyor.

Hafta sonu için plan yapanlar, 'Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 10-11Nisan Cumartesi-Pazar hangi illerde yasak var? İşte detaylar..

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, HANGİ İLLERDE?

Geçtiğimiz hafta koronavirüs risk haritasının güncellenmesi ile birlikte kırmızı renkli il sayısında artış yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de çok yüksek riskli (kırmızı) iller kategorisine girdi.

Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'da başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek şekilde uygulanacak.

10-11 NİSAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgede sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre, 10-11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı çok yüksek riskli illerde uygulanacak. Yüksek riskli ilerde ise sadece 11 Nisan Pazar günü uygulanacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt.

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU) İLLER

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir.