Bugünden itibaren yasak! Seçim yasakları başladı mı? İşte 14 Mayıs seçim yasakları.. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala seçim yasakları gündeme geldi. Seçime 10 gün kala başlayan yasaklar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs seçim kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Seçime 10 gün kala anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yasak olacak ve yayınlanamayacak. Yani bugün itibariyle anket yayınlamak yasak.

Peki, 14 Mayıs seçim yasakları neler? İşte merak edilenler..

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. .

- Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek. .