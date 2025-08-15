Bugünkü cuma vakitleri: 15 Ağustos 2025 illere göre ezan saatleri

Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, öğle ezanının okunmasıyla birlikte camilerde buluşacak.
15 Ağustos 2025 Cuma günü namaz saatleri, ibadet hazırlığı yapan Müslümanlar tarafından gündemde.
İslam dünyasında "güneşin doğduğu en faziletli gün" olarak kabul edilen cuma, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kişiyi aynı safta buluşturacak.
Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte şehir şehir ezan ve namaz vakitleri...
15 AĞUSTOS 2025 CUMA VAKİTLERİ
