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Haber Merkezi

Gazeteci Adem Metan, yurt dışı gezileri ve Ensonhaber'deki yazılarının yanında YouTube kanalındaki Peki Ya Sonra serisinde birbirinden önemli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Metan'ın son konuğu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç oldu.

Birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir MGK (Millî Güvenlik Kurulu) toplantısında imam hatipleri diline dolayıp aşağılayan bir komutanı nasıl azarladığını da anlattı.

O dönem TBMM Başkanı olduğunu, olayı sonradan dinlediğini söyleyen Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasımpaşalılığına atıfta bulundu.

İMAM HATİPLERİ AŞAĞILAYAN KOMUTAN

Arınç, olayı şöyle aktardı:

"Sanıyorum Hava Kuvvetleri Komutanı... İmam hatipleri ağzına dolamış yine. Ben o zaman Meclis Başkanı'yım bana dışarda intikal etti. Bu imam hatipler şöyle böyle...

Bunlar gerici yuvası falan deyince dinlemiş dinlemiş Tayyip Bey, masaya bir yumruk vurmuş...

"'SUS ULAN' DEMİŞ"

'Sus ulan' demiş. Bana anlatılan. Ki yapar da bunu. 'Yeter artık. Siz beni hedef göstererek bu düşmanlığı yapıyorsunuz.

Bu okullar Milli Eğitim'in okulları ve ben de bunlarda yetiştim. Bir daha ağzına almayacaksın.' demiş.

Sezer, (10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer) büyük bir korku ile hemen toplantıyı kapatmış diye biliyorum."