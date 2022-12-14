Bülent Arınç İmamoğlu kararını yorumladı

Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararı sonrası Bülent Arınç'tan destek geldi. Arınç mesajında "Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, devam eden dava sürecinde mahkeme kararını verdi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucu Üyesi Bülent Arınç, bu kararın Türk yargısı adına utanç verici olduğunu söyledi.

2019 yılında İmamoğlu'nun şahsına yapılan kampanyaların onu daha da büyüteceğini söylediğini hatırlatan Arınç, "Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır" dedi.

"Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için, Türkiye'nin en değerli ceza hukukçularından Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Prof. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaaya rağmen, mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Bu kararın hukukî ve siyasî sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim.

"Siyasi yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır"

Hukukî açıdan bu mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine ve millî iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine gönülden inanıyorum. Siyasî yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır.

Adalet sistemi ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da yine Türkiye’de hukuk ve adalete gönül vermiş hakimlerimizin var olduğunu biliyorum.

"İmamoğlu'nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim"

2019 Yerel Seçim sürecini yaşadığımız dönemde İmamoğlu'nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim. Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır.

Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum."