Bülent Arınç: Öcalan çağrı yapsın diyorsanız, bunun içini doldurmalısınız

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TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı, gerçekleştirilen özel toplantı ile başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıya ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşması ve sonrasında yaptığı 'barış' açıklaması damga vurmuştu.

Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasının ardından dün yaptığı, "Terörist başı buyursun terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında beklemesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler." çağrısı, siyasetin gündemini iyice ısıttı.

'BİR TOKALAŞMADAN BU KADAR SONUÇ ÇIKMAZ'

Yaşananlar sonrası TBMM eski Başkanı ve AK Parti kurucusu Bülent Arınç, son dönemde siyasette yaşanan yumuşama sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Artı Gerçek yazarı İrfan Aktan'ın sorularını yanıtlayan Bülent Arınç, MHP Lideri Bahçeli'nin yumuşama siyasetinin bu haliyle bir şey ifade etmediğini söyleyerek, 'Bir tokalaşmadan bu kadar sonuç çıkmaz.' dedi.

Arınç ayrıca, Abdullah Öcalan'a yönelik verilmek istenen mesajların altını da doldurmak gerektiğine dikkat çekti.

"ÖCALAN ÇAĞRI YAPSIN DİYORSANIZ ALTINI DOLDURMAK ZORUNDASINIZ"

Öcalan'ın 'PKK'ya silah bırakması için çağrı yapsın' tartışmalarına da değinen Arınç, "Öcalan çağrı yapsın' diyorsanız, bunun içini doldurmak zorundasınız. Öcalan bu çağrıyı 11 sene önce yaptı; sonra yaşadıklarımızı ise biliyoruz. Yeni şeyler söylemek lazımdır noktasına geldiysek, bugün başka türlü dinamiklere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ DEMİRTAŞ'LA DA AHMET TÜRK'LE DE TOKALAŞMIŞTI"

Bülent Arınç'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Bir tokalaşmadan bu kadar sonuç çıkmaz. Eski tabirle bir işin siyakı vardır, sibakı vardır. Başı vardır, devam eden süreç vardır, sonuç vardır. Siyasette bir nezaket göstergesi olarak kabul edilirse, Bahçeli Demirtaş’la da, Ahmet Türk’le de tokalaşmıştır. Ondan sonra söyledikleri de vardır.

"BU ÇAĞRI 11 SENE ÖNCE YAPILDI: SONRA NE YAŞADIKLARIMIZI BİLİYORUZ"