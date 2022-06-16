Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türk Demokrasi Vakfı toplantısında, AK Parti'nin politikasını eleştirirken, Türkiye demokrasisinde paranoyaların olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve eski TBMM Başkanı olan Bülent Arınç, bugün Ankara'da Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına katıldı.

Türkiye'nin siyaset yapısına dair açıklamalarda bulunan Arınç, konuşmasında AK Partili siyasetçi ve gazetecileri eleştirdi.

AK Parti'nin farklı partililerin katıldığı toplantılarda görüntü vermekten kaçındığını vurgulayan Arınç, bunun yanlış olduğunu belirtti.

Katıldığı toplantıya da AK Parti sıfatıyla gelmediğini belirten Arınç, “AK Partililer bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Katılmazlarsa eksik kalırlar. Bu toplantıya AK Partili sıfatıyla gelmedim. Meclis Başkanı sıfatıyla davet edildim. Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğerleri… “Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim” diyorlar. Korkuyorlar… Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz.” dedi.

FETO'dan örnek

Türkiye demokrasisinde paronaya olduğuğuna değinen Arınç, “Niye buraya gelemesin bazı insanlar? Paranoya var: ‘Orada olursam mahvoldum, bittim.’Bu paranoya şu anki demeokrasinin en büyük handikaplarından birisi. Bu paranoya öyle bir hale geldi ki, biraz önce birisinin isimi dikkatimi çekti. Buradaysa ondan özür dileyerek örnek vermek istiyorum. Adı Fetullah idi. Sakallıydı arkadaşımız. Soyadını tam okuyamadım Gü ile başlıyordu. İnşallah Gülen değildir. Bu nedir? Bu bir paranoyadır. Arabasının plakası FG olduğu için ‘Sen bu aracının plakasını değiştir. Başına çok iş gelir’ denilen bir Türkiye’deyiz.” ifadesini kullandı.

Bülent Arınç: Plakası FG olduğu için başına iş gelir denilen bir Türkiye’deyiz ViDEO

"Bu gazetecilerden kurtulun"

Televizyona çıkıp AK Parti'yi aklamaya çalışan gazetecilerin partiye zarar verdiğini de söyleyen Arınç, “Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz insanlar AK Parti’ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Parti’yi daha da aşağı çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi, siz temsil edin. Ey genel başkan yardımcıları, ey bir başkası ‘Partimizin düşüncesi budur diye neden çıkmıyor, konuşmuyorsunuz?’ Her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf ebesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız?” diye sordu.

"Suya sabuna dokunmayan siyasetçiler var"

Arınç, eleştirilerini ise şöyle sürdürdü;

“Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir. Benim burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı’nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktır. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyorum ama bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum.”