Bülent Arınç'tan Selahattin Demirtaş'a yanıt: Aktardığım hiçbir cümlede uydurma yoktur

Siyaset arenasını karıştıran görüşme...

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ziyaretine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Ziyaret sonrası katıldığı bir YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Arınç, Demirtaş'ın kendisine bundan sonrası için siyaset yapmayı düşünmediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtti.

DEMİRTAŞ'TAN YANIT GELDİ

Arınç'ın açıklamaları gündem olurken Demirtaş ise son günlerde hakkında yayılan iddialara yazılı bir açıklama yayımladı.

Bazı açıklamaların kendi ağzından çıkmış gibi servis edilmesini eleştiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"İMASINDA DAHİ BULUNMADIĞIM SÖZLERİN BANA MAL EDİLEREK KAMUOYUNA AKTARILMASI"

Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır.



Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım.



Benim için bunun alternatifi yoktur.

"AKTARDIKLARIM DA ÇARPITMA YA DA UYDURMA YOKTUR"

Selahattin Demirtaş isim vermeden Bülent Arınç'ı hedef alırken bu defa yanıt veren taraf ise Arınç oldu.

Sosyal medya hesabından bir mesaj payalaşan Arınç, "Sayın Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmem akabinde görüşmemiz üzerine izlenimlerimi ve bazı anekdotları kamuoyu ile samimi bir şekilde paylaştım. Çok net bir şekilde söylemek isterim ki aktardığım hiçbir cümlede ‘çarpıtma’ ya da ‘uydurma’ yoktur. İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım." dedi.

"KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

"Kaldı ki görüşmemizin içeriğinin gizli kalması gerektiği noktasında aramızda ne görüşme esnasında ne de sonrasında herhangi konuşma geçmemiştir" diyen Arınç, "Bugün açıklamasında kullandığı ‘çarpıtma’ ve ‘uydurma’ ifadelerini kabul etmem mümkün değil.

50 yıla yaklaşan siyasi hayatımda böyle bir şey vaki değildir; buna halel gelmesine müsaade edemem." ifadelerini kullandı.

"İÇİNDE BULUNDUĞU ŞARTLARI ÇOK İYİ ANLIYORUM"

Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin düşüncelerinin siyasi atmosfere göre değişmediğini belirten Arınç, şunları kaydetti:

Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Onlar için çok üzgünüm…



Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerimi bugüne kadar siyasi atmosferden bağımsız olarak bir hukukçu gözüyle her daim ifade ettim. Sayın Demirtaş’ın içerisinde bulunduğu şartları çok iyi anlıyorum; bu yüzden de zaten ziyaretine gittim.



Bir insanın ömründen bu şekilde 9 yılın alınmış olmasını bir türlü anlayamıyorum. Sayın Demirtaş da farkına varmalı ki bugün biçare iyi niyetliler ile maksatlı kötülerin arasında kalmış bulunuyoruz.

"KIZMIYORUM ANCAK KIRILDIĞIMI İFADE ETMELİYİM"

Açıklamadan dolayı kırıldığını da belirten Arınç, şu ifadelere yer verdi: