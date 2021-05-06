Bülent Aydemir kimdir? Gazeteci Bülent Aydemir'in biyografisi..

MHP ile Habertürk arasında yaşanan gerilimin ardından Habertürk yönetimi, Bülent Aydemir ile yollarını ayırdı. Bu gelişme sonrası Bülent Aydemir'in hayatı gündeme geldi. Peki, Bülent Aydemir kimdir?

MHP ile Habertürk arasında yaşanan gerilim büyüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Habertürk sunucusu Ebru Baki’ye Twitter hesabından tepki gösterdi ve ''Kudurdunuz mu?'' diye sordu.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ise Ebru Baki’ye sahip çıktı ve bu sözler nedeniyle İzzet Ulvi Yönter’in özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Yaşanan gerilimin ardından Habertürk yönetimi, Bülent Aydemir ile yollarını ayırırken Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da bu kararın ardından sorumluluğu üstlenerek istifasını verdi.

Peki Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir nereli, kaç yaşında? İşte, Gazeteci Bülent Aydemir'in biyografisi...

BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?

20 Mayıs 1976 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Bülent Aydemir, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır.

Mesleğe ilk olarak 1996 yılında İhlas Haber Ajansı Ankara haber merkezi ile giriş yapan Bülent Aydemir, burada muhabirlik, editörlük, yurt haberler müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

Sabah gazetesinde Başbakanlık muhabirliği yapmış ve Habertürk gazetesinde Başbakanlık muhabirliği görevini sürdürmüştür.

5 yıl Habertürk gazetesi Ankara Haber Müdürü olarak çalıştıktan sonra Habertürk gazetesinin Ankara Temsilciliğine atanmıştır.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklamasını canlı yayındaki programında gündemine taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki'ye MHP'den sert tepki gelmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Ebru Baki'nin konuya ilişkin haber sunumunu "Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" demişti.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ise Ebru Baki’ye sahip çıktı ve bu sözler nedeniyle İzzet Ulvi Yönter’in özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Bülent Aydemir, ''Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Twitter hesabından açıklamada bulundu. Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin sunduğu programda, MHP'ye karşı karalama kampanyası düzenlendiğini savundu. Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli "Habertürk TV İzlemiyorum." paylaşımında bulundu.

Yaşanan gerilimin ardından Habertürk yönetimi, Bülent Aydemir ile yollarını ayırırken Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da bu kararın ardından sorumluluğu üstlenerek istifasını verdi.